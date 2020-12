Si accascia a terra e muore mentre acquista i regali di Natale

Si accascia a terra davanti i figli e muore mentre compra i regali di Natale. E’ successo verso le 18 nel centralissimo corso San Giorgio a Teramo. A perdere la vita Antonio di Giandomenico, 64 anni di Castellalto.

L’uomo era entrato in un negozio di telefonia per acquistare un cellulare da regalare. Improvvisamente è caduto a terra. Ad intervenire subito e chiamare i soccorsi oltre il titolare dell’attività commerciale anche diversi passanti. Sul posto è arrivata in pochissimo tempo un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Quando i sanitari sono arrivati l’uomo era gravissimo, ma ancora in vita. Il medico per cercare di salvarlo ha iniziato subito con il massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Poi, per tre volte consecutive è stato utilizzato il defibrillatore. Le operazioni di rianimazione sono durate una trentina di minuti, purtroppo, risultate vane. Poi, sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per dispendere la gente che si era assembrata fuori dal negozio, per lo più curiosi che guardavano la scena dei soccorsi. Il pm dopo l’ispezione cadaverica del medico ha dato il nulla osta per la sepoltura.

