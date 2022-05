Shevchenko a Pescara: il campione ucraino tratta l'acquisto del club?

PESCARA - Andriy Shevchenko a Pescara. L'ex attaccante del Milan in città con il volo Ita arrivato da Linate in serata.

La sua presenza non è passata inosservata agli altri passeggeri e agli addetti dell'aeroporto d'Abruzzo.



I motivi della sua visita in città? Alcuni rumors parlano di un suo concreto interesse per il Pescara Calcio. Sarebbe l'ex bomber ucraino del Milan il possibile acquirente a capo della cordata italiana in trattativa con Daniele Sebastiani per rilevare le quote di maggioranza del Delfino.



In attesa di conferme, i tifosi sperano di vedere Sheva all'Adriatico in occasione della sfida play-off tra il Delfino e il Gubbio: potrebbe essere la controprova alle voci che si stanno susseguendo in città in queste ore.



L'ex ct della Nazionale ucraina, 45 anni, potrebbe essere l'uomo di punta del gruppo d'imprenditori italiani interessato al club, o essere lui stesso un potenziale acquirente delle quote, per lanciarsi una nuova avventura nel calcio italiano.