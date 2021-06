A Sulmona c’è già chi se la immagina e ci ironizza sulla prima crisi di governo a palazzo San Francesco della prossima amministrazione, con il sindaco che si gira a chiedere sorpreso "ma la maggioranza dov’è?". Un po’ come accadde con Bugo, insomma, al Festival di Sanremo lo scorso anno. Magari con Vittorio Sgarbi trascinato a forza dai banchi dell’aula consiliare dopo le proteste per le fioriere in stile Ventennio aggiunte sul piazzale della Tomba. E che la realtà e le sue proiezioni a volte possono superare la fantasia nella città di Ovidio e delle Metamorfosi, dove la politica può assumere le forme dello spettacolo e viceversa.

La telefonata di Vittorio Sgarbi, già candidato come consigliere comunale alle prossime amministrative sulmonesi di ottobre e leader di Rinascimento, arriva mercoledì sera alla fine del primo tempo della partita del campionato europeo di calcio Italia-Svizzera, che già questo basterebbe per non prenderla sul serio: «Allora abbiamo deciso – dice – la lista Rinascimento porterà sul tavolo del centrodestra come candidato a sindaco di Sulmona Morgan. Se i tavoli locale e regionale volessero preferire un candidato del posto, però, Morgan sarà il prossimo assessore alla Cultura di Sulmona. Ci ho già parlato ed ha accettato».

E insomma Marco Castoldi, questo il nome dell’artista all’anagrafe, potrebbe essere il prossimo ad essere iscritto sulla pergamena che si trova nel corridoio che introduce alla stanza dei bottoni della città, anche se non risulta che l’abbia mai visitata in vita sua. Poco importa, in fondo, perché l’artista milanese è noto, anzi detiene un vero e proprio Guinness dei primati, nel trovare talenti: ha vinto, come “allenatore” infatti ben cinque edizioni di X Factor su sette. E chissà che, se non un buon sindaco, possa far valere le sue doti di talent scout e trovare una nuova promessa nel teatrino di palazzo San Francesco.