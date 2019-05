Pescara, sfonda la vetrata del bar con un'auto ariete per rubare 70 euro: arrestato

Ultimo aggiornamento: 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pescara, un furto con spaccata è stato messo a segno in un bar di via Paolini, vicino all'ospedale. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, il responsabile è stato subito riconosciuto dai poliziotti della squadra volante. In manette è finito A.S., 43enne pescarese, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Un quasi specialista nei furti e per questo ben noto alle forze dell'ordine. L'uomo, a bordo di un'auto di piccola cilindrata, a marcia indietro, durante la notte fra sabato e domenica, ha mandato in frantumi la vetrata antisfondamento del locale per impossessarsi, una volta all'interno, del fondo cassa.Ad incastrarlo oltre alle telecamere, sono stati anche alcuni frammenti rossi del fanale della vettura utilizzata come ariete, trovati proprio vicino alla vetrina distrutta. Grazie a quei frammenti, nel giro di pochi minuti gli agenti sono riusciti a rintracciare la macchina in via Sacco. Dentro vi era il 43enne. Perquisito, aveva nelle tasche i soldi appena rubati al bar. In tutto 70 euro fra banconote e monete. E' stato pertanto arrestato in flagranza per furto aggravato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ieri mattina si è tenuta la direttissima. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa e, in attesa del processo, è stato posto ai domiciliari. Le indagini della polizia proseguono ora per verificare se abbia agito con dei complici. Il sospetto, infatti, è che non abbia fatto tutto da solo. Si sta cercando inoltre di accertare se sia l'autore di altri colpi messi a segno di recente.