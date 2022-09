Terrore al supermarket: sfodera la pistola per far rispettare la fila

Per accaparrarsi le offerte del giorno a numero limitato del supermercato, gli altri clienti lo avrebbero scavalcato nella fila e, allora, lui tira fuori la pistola e minaccia tutti.



E' accaduto in un supermercato di Avezzano (L'Aquila), in via XX settembre, subito dopo l'apertura. Prima delle 8, molte persone si sono piazzate davanti all'ingresso in coda per acquistare appunto i prodotti scontati disponibili. Non appena si sono aperte le porte, le persone in fila sono entrate ma qualcuno ha cercato di fare il furbo infilandosi prima. Per questo tra alcuni clienti è nata una discussione subito degenerata in lite e uno di loro ha tirato fuori una pistola puntandola contro il soffitto generando il panico.



Il tutto sarebbe successo perché un cliente pare che volesse soffiargli un prodotto in offerta, sembra un avvitatore. Nel supermercato, per fortuna, era presente anche un carabiniere che ha evitato che la vicenda degenerasse in attesa dell'intervento del nucleo radiomobile della Compagnia di Avezzano che ha sequestrato l'arma che intanto l'uomo aveva riposto in tasca e denunciato per minaccia aggravata G.M., 48 anni di Avezzano, guardia giurata, titolare di un porto d'armi per l'esercizio della sua professione. Dell'episodio è stata anche informata la Procura della Repubblica di Avezzano.