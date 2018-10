Le sexy ladre alla Polizia: «I clienti non hanno paura di noi, ci contattano lo stesso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altre due donne rom denunciate dalla Polfer di Avezzano. Promettevano sesso agli anziani per derubarli. Le due, A.M., 34 anni, e S.R., 33 anni, residenti al campo rom di Roma, già erano state raggiunte dal foglio di via della Questura con l'obbligo di non dimora per tre anni ad Avezzano. Nonostante il provvedimento l’altra mattina sono state prese dalla polizia mentre contrattavano le prestazioni con alcuni anziani alla stazione. Si sono giustificate : «Ma a noi questi pensionati ci telefonano e per questo veniamo ad Avezzano anche perché è una piazza buona. Non facciamo nulla di male».Le donne, già gravate da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, si sono rese protagoniste di non rispettare il provvedimento della Questura e per questo sono state denunciate alla Procura della Repubblica e ora saranno processate e rischiano l’espulsione dall’Italia. L’altra mattina era stato un anziano a denunciare alla Polfer che una donna gli aveva proposto una prestazione sessuale in cambio di appena 10 euro. L’uomo però non solo non ha accettato ma si è recato agli agenti per denunciare l’accaduto. Le due sono state fermate proprio nei pressi della stazione in atteggiamento sospetto e accompagnate negli uffici della Polfer.