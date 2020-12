Sevel-Its Meccanica di Lanciano premiato come miglior sistema duale in Italia

Il "Premio di eccellenza duale 2020", indetto dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), è stato vinto dalla Sevel di Atessa (Chieti) e ITS Sistema Meccanica di Lanciano, scuola post diploma. Riconosciuto, nella categoria Its, il miglior progetto italiano di integrazione fra aziende e scuola finalizzato all'inserimento dei talenti nel mondo del lavoro.

Al concorso, suddiviso in tre categorie (ITS, Alternanza Scuola - Lavoro e Apprendistato I Livello), hanno partecipato 50 progetti di formazione basati sulla collaborazione tra aziende ed enti formativi, per un totale di oltre 600 studenti coinvolti in 15 regioni italiane. L'importante riconoscimento è stato consegnato al responsabile delle risorse umane della Sevel, Antonio Viggiano, in una cerimonia on-line alla presenza dell'Ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling, del Consigliere Delegato della CCIAA Italo-Germanica Jörg Buck, del Vice Presidente di Confindustria Giovanni Brugnoli e della rappresentante del MIUR Antonietta Zancan.

Il progetto selezionato, chiamato 'Working on new generation development', è stato avviato nel 2018 grazie ad una collaborazione virtuosa con l'ITS e prevede la realizzazione annuale di un corso dedicato alla formazione di "Manutentori 4.0" in linea con le esigenze più avanzate dell'azienda. "Il premio di eccellenza duale - ha commentato Viggiano - rappresenta per noi il giusto coronamento di un percorso di successo avviato da oltre tre anni con l'ITS di Lanciano. Contribuire allo sviluppo professionale dei talenti e alla crescita socio - economica del nostro territorio è lo spirito che anima la nostra azienda. Valori che ci guidano e ci permetteranno di consolidare la nostra leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri".

