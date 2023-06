Sevel, morto a 51 anni il responsabile delle vendite Francesco Lanciotti

Ex Sevel di Atessa in lutto per la scomparsa, a 51 anni, di Francesco Lanciotti, responsabile dell'Ufficio vendite autovetture. L'uomo, originario di Pavia ma che da una vita si era trasferito e stabilito per lavoro in Abruzzo, a Canosa Sannita, è deceduto nelle scorse ore a seguito di problemi cardiaci. Sconvolti i colleghi: a decine hanno postato ricordi e commossi saluti sui social.