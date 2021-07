Matteo Serra sarà tumulato con la divisa biancazzurra del Pineto

Sabato 3 Luglio 2021, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 10:07

Matteo Serra sarà tumulato con la divisa ufficiale del Pineto. La richiesta, espletata dal sodalizio biancazzurro, è stata accettata dai familiari del giovane calciatore, conosciuto da tutti e stimato dai tifosi. «Un ragazzo solare, sempre con il sorriso e sempre pronto per la causa biancazzurra» dicono i tifosi in coro, unendosi al dolore della famiglia Serra e della società. A Pineto si è consumata un’altra tragedia: dopo la morte di Druda, dopo il virus che ha colpito la formazione biancazzurra costringendola al riposo forzato per 46 giorni, il decesso di Serra ha fatto letteralmente piangere i dirigenti della società ed i tifosi, con i quali il ragazzo aveva un rapporto speciale. Domenica scorsa Matteo si era aggregato a tutti i compagni di squadra per festeggiare la vittoria nei play-off; era contentissimo della stagione agonistica e si era detto pronto a ricominciare a sudare a partire dal ritiro già programmato per il 4 agosto prossimo. In questa stagione il 18enne terzino biancazzurro si era messo in mostra durante la partita di Coppa Italia a Salò e, in campionato, in ben sette occasioni, subentrando a partita in corso. Il tecnico Pomante intuì le sue potenzialità ed allora gli diede il giusto tributo facendolo debuttare da titolare. Nel mese di febbraio, inoltre, anche l’Olympia Agnonese scoprì le qualità tattiche di questo bravissimo giovane ed il Pineto acconsentì al suo trasferimento. Tornò quasi subito, l’esperienza in maglia granata fu breve, ma l’esperienza gli portò in dote forza e coraggio per affrontare gli ultimi, decisivi mesi del campionato della sua squadra che poi avrebbe vinto i play-off. La notizia ha provocato profondo dispiacere in tutta la squadra che, insieme ai massimi dirigenti del sodalizio biancazzurro, sarà presente alle esequie del giovane. La segreteria della società biancazzurra ha ricevuto numerosi telegrammi di condoglianze per una tragica disgrazia che segna indissolubilmente una stagione agonistica pesante, la più dura da affrontare per i colori biancazzurri, che sicuramente rimarrà nella storia della società, dei tifosi e della città di Pineto, città dove Matteo aveva molti amici e si era subito trovato bene, sin dal suo arrivo nelle Giovanili. Il suo ultimo saluto proprio domani sera, insieme ai suoi compagni – sotto choc - che gli renderanno sempre omaggio.