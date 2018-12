Serie C, il Teramo si salva all’87’: 2-2 contro il Renate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Teramo si salva a tre minuti dal termine nella seconda gara casalinga consecutiva giocata nel pomeriggio al Bonolis contro il Renate. Finisce 2-2, con i biancorossi che protestano per un calcio di rigore che sembrava netto su Zecca non dato dal direttore di gara ad inizio ripresa. Sarebbe stato, tra l’altro, il secondo giallo per Priola con gli ospiti dunque in dieci.Si comincia bene con Celli, subito all’esordio, che dopo 4’ trova di mancino il gol del vantaggio. Quando il Teramo cala nei ritmi, il Renate passa: in due minuti prima Gomez e poi Pavan ribaltano il risultato.Ad inizio ripresa Zecca si ritrova davanti Cincilla ma viene atterrato da dietro da Priola, il direttore di gara lascia correre tra le proteste veementi del Teramo e del pubblico del Bonolis.Non ci sono grandi occasioni fino al 42’, quando Proietti azzecca il passaggio filtrante per Zecca che rimette in mezzo e sul secondo palo trova Cappa a firmare il gol del pareggio.Il Teramo porta un punto alla classifica, ma il bilancio delle due gare consecutive in casa è ovviamente negativo in ottica salvezza.TERAMO - RENATE 2 - 2Teramo: Lewandowski; Altobelli, Speranza, Piacentini (36’st Cappa); Ventola, Persia (36’st Ranieri), Proietti, Celli; De Grazia (17’st Spighi), Zecca, Bacio Terracino (21’st Piccioni). A disp.: Pacini, Natale, Fiordaliso, Zenuni, Di Renzo, Mastrilli, Mantini, Ragozzo. All.: Maurizi.Renate: Cincilla; Anghileri (38’st Guglielmotti), Priola, Saporetti, Vannucci; Simonetti, Pavan, Rossetti; Venitucci (30’st Frabotta), Gomez (30’st Spagnoli), Piscopo. A disp.: Lazzaroni, Doninelli, Pattarello, Rada, Caccin, Finocchio, Pennati. All.: Diana.Arbitro: Collu di Cagliari.Reti: 4’pt Celli; 34’pt Gomez; 36’pt Pavan; 42’st Cappa.Note: spettatori 984; ammoniti Gomez, Persia, Proietti, Mastrilli, Spagnoli, Simonetti, Pavan, Priola; recupero 5’ nel st.