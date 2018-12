Serie C, il Teramo si regala un Natale felice: 2-0 sulla Triestina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Teramo si regala tre punti fondamentali in ottica salvezza, battendo 2-0 la Triestina seconda in classifica e regalandosi un Natale sereno.Il Diavolo si fa complessivamente favorire rispetto ai più quotati Alabardati: gli ospiti risultano migliori per mezz’ora nella ripresa complice un calo fisico dei biancorossi, ma i cambi ridanno poi linfa verso la vittoria.Nel primo tempo c’è solo il Teramo, con Zecca che al 12’ fallisce una clamorosa palla gol a tu per tu con Valentini sparando addosso al portiere. La squadra di Maurizi ha anche diverse occasioni con Piccioni (più volte applaudito dal Bonolis a mo’ di incoraggiamento), mentre la Triestina latita.Nella ripresa Pavanel fa qualche cambiamento, il Teramo viene schiacciato ma gli ospiti non passano. A farlo sono i biancorossi con una staffilata dal limite di De Grazia (34’) che porta avanti il Teramo. A mandare i titoli di coda ci pensa Zecca, che si fa perdonare girando di testa un assist di Di Renzo dopo un ottimo spunto di Ventola (forse il migliore). Nel recupero la Triestina coglie un palo con Formiconi.Tre punti che per il Teramo sono oro in attesa della trasferta di Terni che giovedì 27 dicembre chiuderà il girone di andata.TERAMO - TRIESTINA 2 - 0Teramo: Lewandowski 6; Piacentini 7, Caidi 7, Fiordaliso 7; Ventola 7,5, Persia 7 (28’st Spighi 6,5), Proietti 7, De Grazia 7 (43’st Zenuni sv), Celli 6,5 (5’st Mastrilli 6); Zecca 6, Piccioni 6,5 (28’st Di Renzo 6). A disp.: Pacini, Natale, Vitale, Ranieri, Bacio Terracino, Cappa, Altobelli, Mantini. All.: Maurizi.Triestina: Valentini 5; Formiconi 6, Malomo 5 (42’st Pizzul sv), Lambrughi 5,5, Sabatino 5; Steffè 5,5, Coletti 5 (33’st Bariti sv); Petrella 6 (42’st Gubellini sv), Hidalgo 5 (13’st Maracchi 6), Mensah 5; Procaccio 5 (13’st Bracaletti 5). A disp.: Boccanera, Libutti, Codromaz, Bolis. All.: Pavanel.Arbitro: Cipriani di Empoli, 6.Reti: 34’st De Grazia; 37’st Zecca.Note: spettatori 1088; ammoniti De Grazia, Di Renzo, Ventola, Piacentini, Sabatino; recupero 4’ nel st.