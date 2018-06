Serie C, il Teramo sceglie ancora Giovanni Zichella

Il Teramo ha scelto Giovanni Zichella.



L’attuale tecnico biancorosso, il cui contratto era in scadenza al 30 giugno, siederà sulla panchina del Diavolo anche nella prossima stagione.



Dopo diversi sondaggi con vari allenatori, dunque, il presidente Luciano Campitelli decide di affidare la squadra all’ex vice di Antonino Asta, che si è seduto in panchina per l’ultima gara della stagione (Teramo-Reggiana, 3-3).



"Non ho mai avuto il minimo dubbio sulla possibilità di rimanere - le prime parole del tecnico - poi nella serata di ieri ho ricevuto la chiamata risolutrice".



Adesso la dirigenza inizierà a lavorare sulla rosa della prossima stagione.

Martedì 5 Giugno 2018



