Serie C, tra Teramo e Sambenedettese vince la noia (0-0)

Il Teramo conquista il primo punto della stagione, ma probabilmente è l’unica cosa da salvare nel match del Bonolis contro la Sambenedettese (0-0).E’ un Teramo che parte bene e che vede Bove salvare sulla linea di porta un colpo di testa di Caidi dagli sviluppi di una punizione. Di Renzo, al 4’, ha un’altra buona occasione ma sul suo tiro si immola Zaffagnini. E’ un tiro di Spighi che si spegne sul fondo a chiudere il momento buono per i biancorossi.La Samb sarà pericolosa solo su una ripartenza (errore di Proietti) che porta Russotto praticamente davanti Lewandowski, ma l’attaccante spreca e butta sul fondo.La ripresa è soporifera e si accende a tratti. La Samb protesta per un contatto tra Bove e Caidi in area Teramo (arbitro lascia proseguire), mentre la formazione di Zichella spreca una ghiotta occasione con Di Renzo e Barbuti davanti la porta.Mercoledì si torna in campo, con il Teramo di scena in trasferta contro l’Imolese.TERAMO - SAMBENEDETTESE 0 - 0Teramo: Lewandowski; Fiordaliso, Caidi, Speranza, Mastrilli; Spighi, Ranieri, Proietti (29’pt De Grazia); Bacio Terracino, Piccioni (21’st Barbuti), Di Renzo. A disp.: Pacini, Vitale, Zenoni, Zecca, Cappa, Persia, Altobelli, Mantini, Piacentini, Ventola. All.: Zichella.Sambenedettese: Sala; Zaffagnini, Miceli, Di Pasquale; Rapisarda, Gelonese, Bove (45’st Kernezo), Signori (1’st Ilari), Gemignani; Russotto (15’st Di Massimo), Stanco (15’st Calderini). A disp.: Pegorin, Rinaldi, Biondi, Demofonti, Rocchi, Islamaj, Minnozzi, Cecchini. All.: Magi.Arbitro: Robilotta di Sala Consilina.Note: spettatori 3023; ammoniti Fiordaliso, Zaffagnini, Di Massimo; recuperi 2’ e 3’.