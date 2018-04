Serie C, il Teramo pareggia a Fano (0-0): playout ad un passo e Palladini in bilico

di Anja Cantagalli

L’ennesimo pareggio e la concomitante vittoria del Santarcangelo sul Mestre, mette il Teramo in zona playout a 90’ dal termine del campionato.



I biancorossi non vanno oltre lo 0-0 a Fano, risultato che fa ovviamente più comodo ai marchigiani, avanti in classifica. Gara bloccata per il peso della posta in palio, con la formazione di Palladini che non è riuscita a costruire praticamente nulla nei pressi della porta avversaria e rischiando solo in un paio di occasioni.



Prima dell’ultimo match (in casa contro la Reggiana domenica prossima) saranno però ore calde in casa Teramo: non è escluso un doppio addio nelle prossime ore sia con il tecnico Ottavio Palladini, sia con il diesse Sandro Federico.



In pole per la panchina l’allenatore della Berretti Rinaldo Cifaldi.



FANO – TERAMO 0 – 0



Fano: Thiam; Sosa, Magli (33’st Gattari), Fautario; Lanini (33’st Torelli), Eklu (22’st Gasperi), Lazzari (18’st Danza), Schiavini, Pellegrini; Fioretti (33’st Melandri), Rolfini. A disp.: Nobile, Fabbri, Soprano, Udoh, Varano, Torelli, Masetti, Troianiello. All.: Brevi

Teramo: Calore: Caidi, Speranza, Milillo; Sales, Graziano (29’st Varas), Ilari (39’st De Grazia), Ventola; Bacio Terracino (39’st Fratangelo), Panico (12’st Amadio), Tulli (12’st Gondo). A disp.: Ricci, Pietrantonio, Castagna, Diallo, Faggioli, Mancini, Cretella. All.: Palladini.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Note: ammoniti Graziano, Sales, Gondo, Danza, Pellegrini; recupero 6’ nel st.

Domenica 29 Aprile 2018



