Prolungato il matrimonio tra Teramo ed Agenore Maurizi.



Nelle scorse settimane infatti il contratto in scadenza al prossimo giugno è stato rinnovato per altre due stagioni fino a giugno 2021.



Fermo restando dunque la salvezza da conquistare nel campionato in corso, la società getta le basi in ottica futura con il tecnico di Colleferro. © RIPRODUZIONE RISERVATA