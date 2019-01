Serie C, il Teramo gioca (un tempo), ma l’Imolese segna e vince al Bonolis (0-2)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo ko consecutivo per il Teramo che perde al Bonolis contro l’Imolese, all’ottavo successo utile consecutivo (0-2).Biancorossi che partono forte e sfiorano il vantaggio più volte nel primo quarto d’ora, con demerito però di non concretizzare mai le occasioni. A concretizzare sono invece gli ospiti dopo la mezz’ora, prima con Mosti (al termine di una bella azione) e poi con l’ex Valentini (che non esulta), servito malamente da Ventola.Cappa centra subito dopo una traversa, con Lewandowski che salva su De Marchi prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa meno emozioni, con un altro legno biancorosso con Barbuti e nuovo salvataggio su De Marchi (di Celli).Infantino, arrivato ieri, rimane in panchina. Sabato per il Teramo c’è una sfida fondamentale da provare a vincere in casa del Gubbio.TERAMO - IMOLESE 0 - 2Teramo: Lewandowski 6; Piacentini 5,5 (23’st Zecca 5), Caidi 5,5, Fiordaliso 6; Ventola 5 (1’st Spighi 6), Giorgi 5 (23’st Di Renzo 5), Proietti 6, De Grazia 6 (27’st Ranieri 5,5), Celli 5,5; Sparacello 5,5, Cappa 5 (1’st Barbuti 5,5). A disp: Pacini, Gomis, Ranieri, Infantino, Altobelli, Mantini. All.: Maurizi.Imolese: Rossi 6; Garattoni 6,5, Checchi 6, Carini 6, Fiore 6; Hraiech 6,5 (15’st Gargiulo 6), Carraro 6,5 (37’st Boccardi sv), Valentini 7; Mosti 7 (22’st Bensaja 6); Lanini 6 (37’st Giovinco sv), De Marchi 6 (22’st Rossetti 6). A disp: Turrin, Sciacca, Sereni, Tissone, Giannini, Zucchetti. All.: Dionisi.Arbitro: Luciani di Roma 1, 5,5.Reti: 32’pt Mosti; 38’pt Valentini.Note: spettatori 868; ammoniti Piacentini, Proietti, Carini, Carraro; recupero 4’ nel st.