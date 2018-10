Serie C, il Teramo dà un dispiacere a Berlusconi: 0-1 a Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Teramo centra il secondo successivo consecutivo, battendo il Monza al Brianteo grazie ad un gol di Caidi (0-1), al secondo centro in pochi giorni dopo il gol vittoria contro il Fano di mercoledì scorso.La squadra di Maurizi gioca un buon primo tempo, reggendo l’urto contro i più quotati avversari e passando in vantaggio al 17’ grazie al suo difensore che di testa approfitta di un errore in uscita di Liverani da calcio d’angolo, mettendo dentro il vantaggio.Il Teramo potrebbe anche raddoppiare al 38’, ma Piccioni si divora una clamorosa palla gol a tu per tu con l’estremo di casa.Il Monza aumenta la pressione nella ripresa, arrivando più volte dalle parti di Lewandowski. I biancorossi soffrono, con la gara che svolta a dieci minuti dal termine quando Cori viene espulso per un fallo su De Grazia. I padroni di casa si riversano in avanti negli ultimi minuti con la forza della disperazione. E’ Caidi ad evitare a Jefferson il gol nell’ex nel recupero, salvando sulla linea di porta il pallonetto dell’attaccante che aveva anticipato Lewandowski.Per il Teramo arriva così una grande boccata d’ossigeno e tornerà domenica prossima al Bonolis per affrontare il Ravenna.MONZA - TERAMO 0 - 1Monza: Liverani; Adorni, Negro, Caverzasi, Tentardini; Giudici (37’st Giorno), Guidetti, Galli (11’st Barba), Iocolano (34’st Tomaselli); Ceccarelli (11’st Jefferson), Cori. A disp: Sommariva, Riva, Palesi, Origlio, Brero, Brignoli, Andreoli. All.: Zaffaroni.Teramo: Lewandowski; Caidi, Speranza, Piacentini; Fiordaliso, Spighi (18’st Persia), Ranieri, De Grazia (37’st Zenuni), Mastrilli (1’st Ventola); Bacio Terracino (32’st Zecca), Piccioni (18’st Barbuti). A disp.: Natale, Vitale, Fratangelo, Cappa, Mantini. All.: Maurizi.Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia.Reti: 17’pt Caidi.Note: ammoniti Adorni, Tentardini, Caidi, Mastrilli, Lewandowski; espulso Cori al 35’st per gioco pericoloso; recupero 6’ nel st.