Serie C, Teramo in confusione: Asta si rifiuta di tornare. In arrivo Zichella

di Anja Cantagalli

Come nei migliori film drammatici, dopo la sfuriata di ieri post-pareggio contro il Fano, Luciano Campitelli ha incassato nelle scorse ore il no di Antonino Asta a tornare sulla panchina del Teramo.



Quel ritorno che da più parti in città si dava per scontato, dimenticando che Asta era stato sollevato dall'incarico con una squadra fuori dalla zona playout, salvo clamorosi passi indietro insomma non ci sarà. Una scelta che è nelle facoltà del tecnico anche se sotto contratto: così facendo rinuncerà alle ultime mensilità (se ci sarà rescissione a questo punto) visto che era legato al Teramo fino al prossimo giugno.



Ieri il patron del Teramo, preso dalla rabbia di vedere la squadra in zona playout, ha delegittimato in primis Palladini in diretta tv (e a fine gara), incassato il no del tecnico della Berretti Rinaldo Cifaldi per impegni personali e quello di un Asta ancora ferito dal trattamento di qualche mese fa.



E ora pare che in panchina domenica prossima contro la Reggiana e nei probabili playout, ci sarà l'ex vice di Asta, Giovanni Zichella.

Luned├Č 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:58



