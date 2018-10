Serie C, il Teramo centra il tris: 2-1 sul Ravenna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Teramo centra il tris di successi, battendo anche il Ravenna 2-1 dopo i successi su Fano e Monza. Non accadeva dalla primavera del 2015.I biancorossi hanno il merito di concretizzare nonostante le poche occasioni create: da azione di Bacio Terracino, De Grazia lascia a Spighi sul secondo palo che appoggia in scivolata alle spalle di Venturi. Il Ravenna aveva in precedenza creato un paio di situazioni pericolose con Nocciolini non trovando però la via del gol.Nella ripresa i romagnoli premono ed i padroni di casa tengono il campo come possono. Raffini, entrato da trenta secondi, trova la via del pareggio. Ma due minuti più tardi Venturi esce male su Zecca, per il direttore di gara è calcio di rigore che Barbuti trasforma per il nuovo vantaggio del Teramo.Il Ravenna poi non creerà granché, mentre Zecca spreca in ripartenza il possibile tris. Dopo l’occasione sprecata, Maurizi viene allontanato dal direttore di gara (lo stesso aveva subito anche il secondo De Amicis), ma il Teramo tiene botta fino alla fine per regalare al Bonolis il secondo successo casalingo consecutivo.TERAMO - RAVENNA 2 - 1Teramo: Lewandowski; Caidi, Speranza, Piacentini; Fiordaliso, Spighi (36’st Persia), Ranieri (19’st Proietti), De Grazia, Mastrilli; Bacio Terracino (19’st Zecca), Piccioni (27’st Barbuti). A disp.: Pacini, Vitale, Zenuni, Fratangelo, Cappa, Persia, Mantini, Ventola, Natale. All.: Maurizi.Ravenna: Venturi; Boccaccini (7’st Pellizzari), Jidayi (16’st Ronchi), Lelj; Eleuteri, Selleri (1’st Magrassi), Papa, Maleh, Bresciani (31’st Raffini); Galuppini (1’st Siani), Nocciolini. A disp.: Spurio, Barzaghi, Martorelli, Scatozza, Sabba, Trovade. All.: Foschi.Arbitro: Petrella di Viterbo.Reti: 34’pt Spighi; 32’st Raffini; 35’st rig. Barbuti.Note: spettatori 1288; ammoniti Mastrilli, Papa, Persia, Cappa, Ronchi, Venturi; allontanato Maurizi al 38’st; recuperi 2’ e 5’.