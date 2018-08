Serie C a rischio stop. Gravina: «Ma Teramo è nel girone B»

di Anja Cantagalli

Serie C a rischio sospensione. Ieri il Consiglio Direttivo ha ratificato il posticipo della stagione all’1-2 settembre, ma il prossimo 22 agosto, oltre alla presentazione eventuale dei calendari, i club in assemblea decideranno se partire o meno.



Nel frattempo però il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, dà una certezza al Teramo: «Sarà nel girone B», ha detto a Il Messaggero. I gironi saranno infatti ancora a concezione verticale.



In casa Teramo domani sera sarà intanto tempo di Coppa Italia contro la Fermana, ma tiene banco la questione Gomis: il portiere ha riportato una «lesione di alto grado del quadricipite della gamba sinistra» come si legge sul sito ufficiale.



Praticamente equivale a dire che ha rimediato uno strappo ed un nuovo intervento sul mercato per i pali non è affatto da escludere.



