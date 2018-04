Serie C, profondo biancorosso: Teramo battuto (2-0) dalla Samb. Playout ad un passo

di A. Cant.

Profondo biancorosso al Riviera delle Palme. Il Teramo esce battuto dalla Sambenedettese (2-0) e vede adesso il playout a distanza di soli due punti, con un turno di riposo da osservare domenica prossima.La squadra di Palladini non parte male, ma la Samb sarà letale su due ingenuità di una squadra senza Speranza, assente per squalifica. Al 10’ i rossoblù sono già avanti, con Rapisarda che si beve Varas e mette dentro un cross al bacio dalla sinistra di Bellomo. Il Teramo risponde con un tacco debole in area di Gondo, ma al 25’ altro errore dei biancorossi: dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Ventola non trova l’impatto con la sfera, con successiva ripartenza di Di Massimo. Bellomo e Stanco fanno il resto per il raddoppio dei padroni di casa.La prima vera palla gol per il Teramo arriva al 40’, quando Bacio Terracino gira di prima intenzione un cross di Ventola trovando però Perina pronto. La ripresa non offre molte emozioni: Palladini prova a svegliare i suoi inserendo Tulli. Al 18’ Milillo trova una grande risposta da parte di Perina su un tentativo ravvicinato dagli sviluppi di un angolo del difensore biancorosso.Con Miracoli e Valente al posto di Stanco e Di Massimo, Capuano si assicura praticamente la vittoria perché il Teramo non riuscirà più a fare molto grazie ai cambi freschi in avanti per i padroni di casa. Calore è bravo prima su Valente e poi su Rapisarda ad evitare un passivo più pesante.Dopo il turno di riposo, la squadra di Palladini affronterà la gara crocevia del campionato a Fano, quando mancheranno solo 180’ al termine della stagione. Ma servirà ben altro atteggiamento.SAMBENEDETTESE-TERAMO 2-0Sambenedettese: Perina; Mattia (36’st Conson), Miceli, Patti; Rapisarda, Marchi (1’st Bacinovic), Gelonese, Tomi; Bellomo (20’st Candellori); Stanco (26’st Miracoli), Di Massimo (26’st Valente). A disp.: Aridità, Ceka, Di Pasquale, Demofonti, Tirabassi, Austoni. All.: Capuano.Teramo: Calore; Milillo, Caidi, Sales; Varas (27’st Sandomenico), Graziano (36’st Amadio), De Grazia (1’st Tulli), Ilari, Ventola; Bacio Terracino (36’st Fratangelo), Gondo (15’st Panico). A disp.: Ricci, Pietrantonio Castagna, Diallo, Faggioli, Mancini. All.: Palladini.Arbitro: Capone di Palermo.Reti: 10’pt Rapisarda; 25’pt Stanco.Note: ammoniti Rapisarda, Stanco, Bacio Terracino; recuperi 1’ e 5’.