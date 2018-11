Serie C, primo stop per il Teramo di Maurizi: la Fermana vince 2-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo stop per il Teramo targato Agenore Maurizi: la Fermana batte i biancorossi 2-0 e vola in testa alla classifica complice il pareggio del Pordenone.Poche emozioni nel primo tempo, con gara sostanzialmente bloccata. E’ Caidi ad avere l’occasione migliore, ma il difensore dagli sviluppi di un calcio di punizione non inquadra la porta.Nella ripresa le cose si mettono bene per il Teramo, almeno inizialmente: Soprano deve lasciare il campo per doppia ammonizione al 14’. La squadra di Maurizi potrebbe approfittarne ma invece si ritrova sotto: i canarini battono una punizione molto lontani dalla porta, ma Scrosta è più lesto della difesa del Teramo a mettere alle spalle di Lewandowski.I biancorossi potrebbero pareggiare con Zecca, ma l’attaccante spara alto sulla traversa solo davanti a Ginestra. Così Zerbo, ex dell’incontro, fa partire poco dopo un tiro da fuori area che si infila sotto l’incrocio, con Lewandowski forse sorpreso.Sul 2-0 il Teramo riuscirà a produrre solo un’occasione nel recupero con Barbuti, ma l’attaccante trova Ginestra pronto a respingere. Per il Diavolo adesso il riscatto si chiama Albinoleffe.FERMANA - TERAMO 2 - 0Fermana: Ginestra 6,5; Clemente 6, Soprano 4,5, Scrosta 6,5, Sarzi Puttini 6; Misin 6, Giandonato 6 (28’st Iotti 6), Urbinati 6; D’Angelo 6 (11’st Zerbo 6,5); Lupoli 6 (28’st Cognigni 6), Maurizi S. 6. A disp.: Marcantognini, Calzola, Guerra, Kacorri, Marozzi, Palumbo, Fofana, Contaldo, Ceriani. All.: Destro.Teramo: Lewandowski 5,5; Caidi 6, Speranza 6, Piacentini 6; Fiordaliso 6 (37’st Fratangelo sv), Spighi 6 (22’st Ranieri 6), Proietti 6, De Grazia 5,5, Mastrilli 5 (22’st Ventola 5); Bacio Terracino 5 (22’st Zecca 5), Piccioni 5 (2’st Barbuti 5). A disp.: Pacini, Vitale, Zenuni, Cappa, Persia, Mantini, Natale. All:. Maurizi.Arbitro: Clerico di Torino, 6.Reti: 18’st Scrosta; 34’st Zerbo.Note: ammoniti Soprano, Urbinati, Spighi, Piacentini, Proietti; espulso Soprano al 14’st per doppia ammonizione; recuperi 2’ e 5’.