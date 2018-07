Serie C, nuovi soci per il Teramo (ed un mister X)

di Anja Cantagalli

Luigi Di Battista (dell'agenzia Groupama) e Mauro Schiappa (titolare di "Automatica Schiappa") sono i nuovi soci che la Teramo Calcio ha presentato oggi pomeriggio nella sala stampa dello stadio.



Ognuno con in mano una quota del dieci per cento, potrebbero presto avere compagnia perché il presidente Luciano Campitelli ha rivelato la speranza di alleggerirsi, entro fine anno, del quaranta per cento delle quote della compagine societaria. In sostanza, mancherebbero altri due ingressi, ma in realtà secondo fonti societarie un altro nome già ci sarebbe.



Resterà però, almeno per il momento, un mister X, perché a quanto spiegato non avrebbe molta voglia di comparire.



Nel frattempo la squadra continua nella preparazione pre-campionato e domani sarà di scena a Cascia in amichevole contro il Benevento.

Luned├Č 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA