Serie C, gioia Teramo: i biancorossi chiudono l’anno battendo il Sudtirol (2-0)

Il Teramo conclude l’anno nel migliore dei modi, battendo 2-0 il Sudtirol e salendo a quota 23 punti dopo la prima giornata di ritorno.I biancorossi giocano una buona gara, ma nel primo tempo ci sono poche emozioni: le uniche, sono la traversa di Persia (9’) ed il palo colpito da Tait mezz’ora più tardi.Nella ripresa gli altoatesini sono più offensivi, con Lewandowski che compie un vero e proprio miracolo su un colpo di testa ravvicinato di Turchetta (16’). Maurizi inserisce Bacio Terracino, che al 29’ sfrutta un calcio di punizione di Proietti per infilare di sinistro Offredi portando avanti il Teramo. I biancorossi potrebbero raddoppiare al 37’, l’estremo ospite salva su una punizione di De Grazia, la palla arriva a Zecca che da due passi centra la traversa.Il Sudtirol rimane in dieci uomini al 38’ per un doppio giallo ad Oneto, Maurizi manda in campo anche a Barbuti che al 42’ firma l’assist vincente per il quarto gol stagionale di De Grazia.Il Teramo tornerà in campo il 19 gennaio in trasferta contro la Sambenedettese.TERAMO - SUDTIROL 2 - 0Teramo: Lewandowski; Piacentini, Caidi, Fiordaliso; Spighi (25’st Mantini), Persia, Ranieri (25’st Proietti), De Grazia, Celli; Zecca (40’st Barbuti), Cappa (10’st Bacio Terracino). A disp.: Pacini, Natale, Vitale, Zenuni, Mastrilli, Altobelli. All.: Maurizi.Sudtirol: Offredi; Oneto, Casale, Vinetot; Tait, Morosini, Berardocco (41’st Boccalari), Antezza (8’st Mazzocchi), Fabbri (28’st Procopio); De Cenco, Turchetta. A disp.: Gentile, Ravaglia, Della Giovanna, Zanon, Grezzani. All.: Zanetti.Arbitro: Fontani di Siena.Reti: 29’st Bacio Terracino; 42’st De Grazia.Note: spettatori 1219; ammoniti Caidi, Celli, Fiordaliso, Bacio Terracino, Antezza, Oneto, Vinetot, Casale; espulso Oneto per doppio giallo al 38’st; recuperi 1’ e 5’.