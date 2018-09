Serie C, finalmente i calendari: domani il Teramo conoscerà il suo cammino

di Anja Cantagalli

Dopo la tanto attesa decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha praticamente lasciato inviariata la Serie B, la Lega Pro può finalmente alzare il sipario sulla prossima stagione.



Domani alle 11.30 saranno presentati gironi e calendari di terza serie, e si capirà se effettivamente il campionato partirà nel prossimo weekend o tra martedì 18 e mercoledì 19 settembre.



L'attesa del Teramo e degli altri club di Serie C sta finalmente per finire e la stagione prenderà a breve il via.

Martedì 11 Settembre 2018



