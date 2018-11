Serie C, “Fatal Verona” per il Teramo: gli scaligeri vincono 2-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Teramo incassa a Verona la seconda sconfitta della gestione Maurizi: la Virtus Vecomp batte i biancorossi 2-0 con i gol di Manarin e Grbac.Gli scaligeri saranno praticamente assenti dal campo fino agli ultimi dieci minuti del match. La squadra di Maurizi fa però nel frattempo davvero poco per rendersi pericolosa: nel primo tempo ci provano Barbuti (un paio di conclusioni) e Bacio Terracino (tiro centrale), ma la vera palla gol arriva ad inizio ripresa.Bacio Terracino e Barbuti scambiano in velocità al 6’, è proprio Bacio Terracino ad andare da solo al tiro ma Giacomel d’istinto devia in angolo il tiro abbastanza centrale dell’attaccante del Teramo.Maurizi cambia più di qualcosa facendo entrare Mantini, Piccioni, Zecca e Persia, ma è la squadra di Fresco a far male: Danti, a cui il Teramo non è mai riuscito a porre un freno, penetra e lascia per Manarin che con un bel destro porta avanti i suoi. La gara la chiude Grbac entrato da pochi minuti proprio al posto di Danti.Il Teramo adesso dovrà provare a riprendere la marcia in casa domenica prossima contro la Giana Erminio.VIRTUS VECOMP VERONA - TERAMO 2 - 0Virtus Verona: Giacomel; Trainotti, N’Ze, Maccarone; Lavagnoli, 25 Danieli (46′st Rubbo), Casarotto, Rossi; Manarin; Danti (43’st Grbac), Grandolfo. A disp.: Sibi, Chironi, Santuari, Alba, Ferrara, Frinzi, Merci, Fasolo, Pavan, Momentè. All.: Fresco.Teramo: Pacini; Caidi, Speranza, Piacentini (39′st Cappa); Ventola (18’st Mantini), Spighi (26’st′ Persia), Proietti, De Grazia, Fiordaliso; Bacio Terracino (26′st Zecca), Barbuti (18’st Piccioni). A disp.: Natale, Lewandowski, Vitale, Ranieri, Zenuni, Mastrilli, Altobelli. All.: Maurizi.Arbitro: Garofalo di Torre del Greco.Reti: 34’st Manarin; 47’st Grbac.Note: spettatori 500 circa (circa 50 da Teramo); ammoniti Piacentini, Speranza, Caidi, Rossi; recupero 5’ nel st.