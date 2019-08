Serie C, colpo Domenico Mungo per il Teramo

Colpo Domenico Mungo per il Teramo.



Il centrocampista 26enne, ormai ex Cosenza, sembrava ormai sfumato da settimane, ma ha detto sì nella serata odierna accordandosi per un triennale.



La dirigenza biancorossa sopperisce così con un ottimo innesto ad un Costa Ferreira che invece non aveva più dato segnali dopo l’accordo trovato giorni fa. Con Mungo e Lasik, che firmerà lunedì un biennale, il centrocampo biancorosso è praticamente completo.



Resterà da lavorare, salvo altre decisioni prossimamente, per un attaccante (Eusepi?) ed un difensore centrale mancino.



