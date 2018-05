Serie C, c'è un nuovo socio per la Teramo Calcio

di Anja Cantagalli

C'è un nuovo socio per la Teramo Calcio.



Come ha rivelato il direttore generale Emilio Capaldi al Messaggero in edicola oggi, Luigi Di Battista, uno dei titolari dell'agenzia Groupama di via Campano a Teramo, acquisirà nei prossimi giorni quote di minoranza della società biancorossa.



Il presidente Luciano Campitelli ed il cugino Ercole Cimini manteranno quote di maggioranza, ma l'ingresso di Di Battista è un primo passo per rendere meno pesante l'esborso dell'attuale patron. Non sono esclusi altri ingressi prima della fine del mese.



Fronte allenatore, nei prossimi giorni sarà chiaro chi siederà in panchina tra Giovanni Zichella, attuale tecnico, e un "Mister X" sul quale la società mantiene il massimo riserbo.



Altri dettagli sul Messaggero in edicola oggi

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA