Serie C, al Teramo lo scontro salvezza contro il Rimini (1-0). Scontri tra tifosi prima del match

Va al Teramo lo scontro salvezza contro il Rimini (1-0), centrando la prima vittoria del 2019 e prendendosi tre punti d’oro per la classifica.A decidere il match una rete di Fiordaliso sul finire del primo tempo, che indirizza oltre la linea di porta di testa un cross di Sparacello, entrato nel corso del primo tempo dopo l’infortunio muscolare di Zecca.Nel secondo tempo qualche occasione per il Rimini, con Gomis protagonista prima su Candido e poi con una gran parata su Montanari. Per il Teramo martedì c’è adesso la sfida salvezza contro il Fano in trasferta.Prima della gara ci sono stati scontri nei pressi del ristorante “Acquamarina” di San Nicolò tra tifosi del Teramo e del Rimini. Non si sono registrati feriti, ma trenta tifosi del Rimini sono stati già identificati dalla polizia.TERAMO - RIMINI 1 - 0Teramo: Gomis; Polak, Caidi, Fiordaliso; Ventola, Persia (35’st Giorgi), Proietti, De Grazia (35’st Spinozzi), Armeno (24’st Spighi); Infantino, Zecca (37’pt Sparacello). A disp.: Pacini, Lewandowski, Cappa, Barbuti, Altobelli, Mantini. All.: Maurizi.Rimini: Nava G.; Venturini, Ferrani, Petti; Nava V. (26’st Kalombo), Alimi (38’st Buonaventura), Palma (26’st Candido), Montanari, Guiebre; Piccioni (38’st Simoncelli), Volpe (20’st Cicarevic). A disp.: Scotti, Brighi, Variola, Viti, Marchetti, Pierfederici. All.: Martini.Arbitro: Monaldi di Macerata.Reti: 45’pt Fiordaliso.Note: spettatori 1176; ammoniti Infantino, Caidi, Fiordaliso, Spinozzi, Persia, Alimi; recuperi 1’ e 6’.