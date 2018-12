Serie C, 0-0 tra Vis Pesaro e Teramo. Piccioni ed Olcese sbagliano dal dischetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un errore per parte, alla mezz'ora della ripresa ed in pieno recupero, contribuiscono allo 0-0 finale della gara tra Vis Pesaro e Teramo. Il primo a sbagliare è Piccioni, che si fa intuire da Tomei il tiro a mezza altezza dal dischetto, rinviando ancora una volta l'appuntamento con il primo gol stagionale. Nel recupero, invece, tocca all'ex Olcese impattare contro la traversa il rigore che sarebbe valso di certo i tre punti per i marchigiani.La squadra di Maurizi si esprime meglio nella ripresa, paradossalmente proprio dopo l'errore dal dischetto. Nel primo tempo sono invece i padroni di casa a tenere in mano pallino del gioco e conclusioni verso la porta.Nel secondo tempo Gianola atterra Persia in azione solitaria in area (29'), l'arbitro non ha dubbi ma Tomei azzecca l'angolo alla sua sinistra e la traiettoria disegnata da Piccioni fa il resto. Il Teramo non si abbatte e lascia alla formazione di Colucci solo i minuti finali.Mantini nel recupero atterra però Diop in area, il direttore di gara assegna il calcio di rigore alla Vis ma Olcese sbaglia al 94' il gol-vittoria. Sabato prossimo per il Teramo si torna al Bonolis per affrontare la Triestina.VIS PESARO - TERAMO 0 - 0Vis Pesaro: Tomei 6,5; Pastor 6, Briganti 6, Gianola 5; Petrucci 5,5, Paoli 6, Botta 5,5 (38’st Marchi sv), Hadziosmanovic 6; Tessiore 6,5 (22’st Balde 6); Olcese 4, Diop 5,5. A disp: Stefanelli, Bianchini, Rossoni, Romei, Cuomo, Buonocunto, Gabbani, Sabattini. All.: Colucci.Teramo: Lewandoski 6; Piacentini 6, Caidi 6, Fiordaliso 6; Mantini 5,5, Persia 6,5, Proietti 6, De Grazia 5,5 (38’st Spighi sv), Celli 6; Piccioni 4 (31’st Di Renzo sv), Zecca 5,5 (24’st Bacio Terracino 5,5). A disp.: D'Aniello, Vitale, Ranieri, Zenuni, Mastrilli, Cappa, Barbuti, Altobelli. All.: Maurizi.Arbitro: Marini di Trieste, 6.Note: ammoniti Zecca, Persia, Olcese, Diop; recuperi 4’ nel st.