Serie C, la Ternana risorge con il Teramo: 2-1 al Liberati

La Ternana inverte la tendenza contro il Teramo, battendo i biancorossi 2-1 nell’ultima gara del girone di andata.Biancorossi che non interpretano male il primo tempo, ma che commettono errori in difesa abbastanza evidenti in occasione dei gol. Alla mezz’ora Pobega scende sulla sinistra e mette in mezzo per Frediani troppo libero di battere a rete e di portare avanti i suoi.Prima di rientrare negli spogliatoi è Frediani a mettere in mezzo per l’ex Milan, con colpo di testa alto. Il Teramo ha il merito di restare in gara e di sfruttare un calcio piazzato prima del quarto d’ora: Fiordaliso mette alle spalle di Iannarilli una punizione di Proietti con un del destro ad incrociare. Il pari però dura solo sei minuti, perché Pobega infila ancora Lewandoski per quello che sarà il 2-1 finale.Nei minuti conclusivi forcing abbozzato del Teramo, ma il risultato infatti non cambia. Da applausi i più di cento tifosi biancorossi presenti al Liberati. Domenica si chiude il 2018 al Bonolis contro il Sudtirol senza Ventola, diffidato e ammonito a Terni.TERNANA - TERAMO 2 - 1Ternana: Iannarilli 6; Fazio 6, Gasparetto 6, Lopez 6, Giraudo 6; Defendi 6 (1’st Callegari 6), Altobelli 6, Pobega 7; Frediani 7 (35’st Furlan sv), Marilungo 6,5 (38’st Butic sv), Bifulco 6,5 (38’st Vantaggiato sv). A disp.: Vitali, Gagno, Vives, Mazzarani, Hristov. All.: De Canio.Teramo: Lewandowski 5,5; Piacentini 5 (26’st De Grazia 5,5), Caidi 6, Fiordaliso 6; Ventola 5, Spighi 5,5 (26’st Bacio Terracino 5,5), Proietti 5,5, Persia 6, Celli 6 (21’st Mantini 6); Zecca 5,5 (34’st Cappa sv), Piccioni 5 (34’st Barbuti sv). A disp.: Pacini, Vitale, Ranieri, Zenuni, Mastrilli, Altobelli, Natale.Arbitro: Colombo di Como, 6.Reti: 30’pt Frediani; 17’st Fiordaliso; 23’st Pobega.Note: ammoniti Piacentini, Ventola, Spighi, Caidi; recupero 4’ nel st.