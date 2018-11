Serie C, il Teramo sconfitto e contestato: al Bonolis vince la Giana Erminio (0-1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un gol di Perna nella (solita) ripresa a dare la vittoria alla Giana Erminio (0-1). Per il Teramo è il terzo ko nelle ultime quattro gare a conferma che ormai i fasti delle tre vittorie consecutive all’arrivo di Maurizi sono ormai lontani.Il primo tempo offre praticamente nulla ai presenti del Bonolis, mentre nella ripresa il Teramo sembra iniziare meglio dal punto di vista caratteriale. I biancorossi vengono puniti da Perna, bravo ad anticipare tutti sul primo palo dagli sviluppi di un angolo.Per il Teramo un paio di occasioni con De Grazia, un salvataggio quasi sulla linea di Della Bona su un colpo di testa di Bacio Terracino e poco altro.A fine partita il Diavolo è stato chiamato a rapporto dalla curva, confronto che è durato circa cinque minuti. Sabato prossimo si torna in campo al Bonolis per affrontare il Renate.TERAMO - GIANA ERMINIO 0 - 1Teramo: Lewandowski; Piacentini, Speranza, Vitale; Fiordaliso (34’st Ventola), Persia (27’st Proietti), Ranieri, De Grazia, Mastrilli; Zecca (20’st Bacio Terracino), Barbuti (27’st Piccioni). A disp.: Pacini, Natale, Zenuni, Cappa, Spighi, Altobelli, Mantini. All.: Maurizi.Giana Erminio: Sanchez; Perico, Bonalumi, Rocchi, Montesano (34’st Seck); Iovine, Piccoli (23’st Palma), Dalla Bona; Lunetta (23’st Pinto), Chiarello (41’st Mutton); Perna. A disp.: Taliento, Rocco, Ababio, Pirola, Capano. All.: Bertarelli.Arbitro: Ricci di Firenze.Reti: 22’st Perna.Note: spettatori 1000; ammoniti Piacentini, Barbuti, Iovine, Bonalumi, Rocchi; recuperi 3’ e 7’.