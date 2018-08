Serie C, prima vittoria stagionale per il Teramo: 1-2 di Coppa a Rieti

di Anja Cantagalli

Il Teramo si prende la prima vittoria stagionale in casa del Rieti (1-2), nell’incontro valido per la seconda giornata del girone H di Coppa Italia.



I biancorossi, dopo aver corso un paio di rischi (Lewandowski strepitoso su Maistro), hanno il merito di passare in vantaggio al primo affondo: Ventola dalla destra mette un pallone al bacio sul secondo palo, Di Renzo si avventa e firma di testa l’1-0.



Alla mezz’ora Lewandowski è ancora fondamentale per negare il gol al Rieti: la palla passa da un cross Di Domenicantonio dalla sinistra, ma il portiere del Teramo è bravo ad anticipare Kean un attimo prima di poter calciare in porta. Al 36’ Spighi reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Papangelis, ma il direttore di gara lascia correre e lo stesso fa quattro minuti dopo quando Ranieri si aggancia in area con l’ex Cericola.



La ripresa però si apre con il pareggio di Todorov di testa (3’). Dopo un minuto Palma ferma fallosamente una ripartenza di De Grazia e, già ammonito, viene espulso dall’arbitro (5’).



La gara cambia di nuovo quando De Grazia subisce fallo in area ed il direttore di gara accorda un calcio di rigore che Bacio Terracino, dopo una respinta e mezza di Chastre, trasforma.



Il Rieti prova a pareggiare su un paio di situazioni da calcio d’angolo ma senza fortuna. Nel finale occasione per Fratangelo ma il palo dice di no. Vincendo il Teramo sale in testa al girone, ma sarà decisiva Fermana-Rieti di domenica prossima per decidere chi passerà il turno.



RIETI - TERAMO 1 - 2



Rieti: Chastre; Dabo, Gallifuoco, Gigli, Papangelis; Palma; Kean (37’st Paparelli), Cericola, Maistro, Di Domenicantonio (30’st Tommasone); Todorov. A disp.: Costa, Spadini, Caparros, Costa, La Ferrara, Parente, Fabiani, Berardi, Gualtieri, Floridi. All.: Cheu.



Teramo: Lewandowski; Ventola, Caidi, Speranza, Mastrilli; Spighi, Ranieri, De Grazia; Bacio Terracino (27’st Zecca), Piccioni (12’st Fratangelo), Di Renzo (36’st Cappa). A disp.: Natale, Mantini, Piacentini, Altobelli, Persia, Zenuni. All.: Zichella.



Arbitro: Monaldi di Macerata.



Reti: 8’pt Di Renzo; 3’st Todorov; 12’st rig. Bacio Terracino.



Note: ammoniti Ranieri, Di Renzo, Palma, Kean, Paparelli, Dabo; espulso Palma al 5’st per doppia ammonizione; allontanato Cheu al 39’st per proteste; recuperi 1’ e 5’.







Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28



