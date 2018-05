Serie C, il Teramo è al playout con il Vicenza: il 3-3 con la Reggiana non basta

di Anja Cantagalli

Per la seconda stagione consecutiva, il Teramo si giocherà la permanenza in serie C al playout. Il pareggio per 3-3 non basta infatti ai biancorossi per evitare gli spareggi, anche se il Padova batte il Gubbio, risultato che avrebbe spianato la strada a Speranza e compagni.



Il Teramo non gioca un buon primo tempo ed è Sandomenico a cambiare il volto alla gara quando fa il suo ingresso in campo ad inizio ripresa. I biancorossi vanno sempre sotto, ma riescono a riagguantare la partita.



A pesare sono, col senno di poi, due grossi errori: quello di Calore all’8’ della ripresa, quando si fa trovare impreparato su un tiro dalla distanza senza particolari pretese di Bobb (1-2) e quello di Gondo, che si divora al 38’ la palla del 3-2, impattando malissimo a due passi dalla porta dopo una parata di Facchin su Sandomenico.



La squadra di Zichella affronterà il Vicenza prima al “Menti” il prossimo 19 maggio e poi ritorno al Bonolis il 26 maggio. Anche quest’anno, i biancorossi hanno il vantaggio della migliore posizione in classifica e tanti rimpianti.



TERAMO – REGGIANA 3 - 3



Teramo: Calore; Sales, Caidi, Speranza, Ventola; Graziano (30’st De Grazia), Ilari; Bacio Terracino (43’st Milillo), Tulli (36’pt Amadio), Varas (1’st Sandomenico); Panico (1’st Gondo). A disp.: Ricci, Pietrantonio, Castagna, Diallo, Mancini, Fratangelo, Cretella. All.: Zichella.

Reggiana: Facchin; Lombardo, Genevier, Panizzi; Vignali, Riverola, Bobb, Manfrin; Cesarini (20’st Napoli), Rosso (20’st Rocco); Cianci (36’st Altinier). A disp.: Viola, Narduzzo, Zaccariello, Palmiero, Cattaneo. All.: Eberin.

Arbitro: Proietti di Terni.

Reti: 19’pt Panizzi; 7’st Amadio; 8’st Bobb; 19’st rig. Bacio Terracino; 38’st Napoli; 40’st Ilari.

Note: spettatori 1706; ammoniti Graziano, Ilari, Manfrin, Altinier; recuperi 2’ e 6’.

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:02



