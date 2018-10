Maglie di Ronaldo, trovato a Pescara il centro di produzione abusiva

La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, ha sequestrato decine di capi di abbigliamento contraffatti della Juventus e in particolare di Ronaldo. Ma soprattutto, sono stati individuati gli apparati tecnici e informatici impiegati per la stampa dei marchi e del nome del fuoriclasse sulle maglie, in quello che era utilizzato come un piccolo ma efficiente centro di duplicazione clandestina.



Il titolare dell’azienda coinvolta, un imprenditore italiano, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Pescara per contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni distintivi falsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA