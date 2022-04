Selfie su Facebook con un panetto di droga in mano: arrestato

Non può certo definirsi un genio del crimine, perché, anche questa volta, un consistente aiuto al suo arresto, l'ennesimo negli ultimi due anni, lo ha dato direttamente lui, postando cioè su Facebook una sua foto con un panetto di hashish in mano: la Guardia di Finanza lo ha visto ed è andato a fargli visita a casa dove si trovava agli arresti domiciliari, trovando circa un chilo tra marijuana e hashish. S.S. ventunenne di Pratola Peligna, ha avuto poco, anzi niente, da dire al magistrato che ieri ha convalidato il suo arresto e confermato la misura cautelare nel carcere di Isernia.

Con lui era finito in manette anche un coetaneo, ventenne di Prezza, che ha invece parlato dicendo di trovarsi in quella casa, al momento dell'irruzione, solo per far visita al suo amico. Il giudice, però, non gli ha creduto, probabilmente perché al momento dell'ingresso dei finanzieri il giovane ha pensato bene di gettarsi dal balcone e fare un volo di quattro metri, finendo all'ospedale e poi agli arresti domiciliari: anche per lui arresto e misura cautelare convalidati.

S.S. invece rimarrà in prigione e d'altronde il suo curriculum è abbastanza movimentato: due anni fa, in pieno coprifuoco, venne sorpreso per strada a fare consegne di marijuana a domicilio. Qualche mese dopo venne arrestato mentre davanti alle scuole di Pratola vendeva marijuana agli studenti: i carabinieri lo identificarono perché era l'unico a non indossare la mascherina. Da ultimo, prima dell'arresto dell'altro ieri, a febbraio scorso, era stato fermato da un incidente stradale del quale era stato protagonista, dopo un inseguimento dei carabinieri, nonostante non avesse la patente e a seguito del quale venne trovato con cinquanta grammi di marijuana.