Sei bambini su dieci viaggiano in auto senza seggiolino, l'Aci: 5mila muoiono ogni anno sulle strade d'Europa

Solo quattro bambini in auto col seggiolino

ncontri formativi per l'educazione stradale. Già, perché secondo le stime dell'associazione, con l'Aci che conta 5mila piccole vittime ogni anno sulle strade d'Europa.L'Aci potenzia l'azione istituzionale nel campo dell'educazione e sicurezza stradale con il progetto «TrasportAci Sicuri» mediante la formazione di collaboratori chiamati a svolgere interventi formativi sul territorio provinciale per far recepire a bambini e genitori l'importanza dell'uso del seggiolino per il trasporto in auto dei bambini.«Una sensibilità e una precauzione che va sviluppata - commenta il presidente Aci Teramo, Carmine Cellinese - anche alla luce dei dati fortemente preoccupanti circa la cattiva abitudine di trasportare i bimbi senza questo supporto. Per questo, come ogni anno l'Aci premia gli automobilisti prudenti, e come ci prendiamo cura degli adolescenti formandoli a scuola sul valore della vita e della guida sicura, allo stesso modo cerchiamo di incoraggiare bimbi e genitori sull'importanza del trasporto sul seggiolino»., malgrado la legge ne imponga l'uso, 5.000 muoiono ogni anno sulle strade d'Europa. In provincia di Teramo oltre 72 sono stati i bambini feriti in incidenti stradali nel 2017, solo 4 su 10 viaggiano col seggiolino. L'Aci di Teramo ha concordato per 23 aprile e 14 maggio prossimi due interventi formativi/informativi rivolti agli alunni della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale Giulianova 2, diretto da Angela Pallini e con il supporto della docente referente Francesca Pistilli, coinvolgendo 11 classi e 214 ragazzi.Nei due incontri sarà consegnato agli alunni il materiale didattico studiato da esperti nazionali dell'Aci sulla base delle esperienze maturate nel corso delle iniziative e delle diverse capacità di apprendimento dei bambini. Gli interventi, gratuiti, richiedono al massimo 60 minuti e comprendono la proiezione di un breve filmato. Tutte le Istituzioni scolastiche locali possono fare richiesta alla direzione dell'Ente per richiedere gli interventi sopra illustrati. e-mail: g.irelli aci.it ; automobileclubteramo pec.aci.it.