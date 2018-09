Pescara, fallisce la trattativa con la Camst: scuole ancora senza mense

La Camst ha rifiutato la proposta del Comune per gestire il servizio di refezione scolastica a Pescara. La procedura di interpello ha avuto esito negativo questa mattina. L'impresa che fino a tre giorni fa sembrava ben disposta ad assumere l'incarico ha spiazzato, con la sua decisione, l'amministrazione comunale che nella serata di ieri aveva espresso fiducia nella possibilità di un'intesa. La notizia del fallimento della trattativa ha fatto esplodere la rabbia dei genitori degli alunni, che hanno incontrato in mattinata l'assessore Giacomo Cuzzi per manifestare forte preoccupazione per il servizio. L'amministrazione procederà adesso con un interpello alla terza classificata, la Serenissima, e in caso di esito negativo potrebbe chiedere al ministero una deroga alla procedura per un affidamento diretto. La tensione resta dunque altissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA