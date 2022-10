Scuolabus si schianta con un'auto, i bambini erano appena scesi. Due feriti

I bambini erano già scesi e lo scuolabus del comune di Città Sant'Angelo stava facendo rientro al deposito: poteva avere conseguenze peggiori l'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, a Città Sant'Angelo, in contrada San Pietro. Due le persone rimaste ferite, per fortuna non in maniera grave, anche se in un caso, per velocizzare l'arrivo in ospedale, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero. Nello scontro oltre allo scuolabus è rimasta coinvolta una vettura.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare: secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Luca Marzuoli, i due mezzi che procedevano in direzione opposta, si sono scontrati frontalmente. Lo scuolabus è finito contro una piccola scarpata laterale. A rimanere feriti sono stati il conducente dell'auto e l'assistente che si trovava a bordo del pulmino, l'autista invece è rimasto sostanzialmente illeso. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i due mezzi.

La centrale operativa del 118 ha inviato a Città Sant'Angelo un ambulanza e l'elicottero e i due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale in codice giallo. Sono stati sottoposti a tutti i necessari controlli strumentali e diagnostici e medicati. Sul luogo dell'incidente si è recato anche il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti che si è voluto assicurare personalmente dello stato di salute delle persone coinvolte nell'incidente. Gli agenti della polizia locale, una volta partiti i soccorsi, hanno effettuato tutti i rilievi sulla base dei quali sarà possibile ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.