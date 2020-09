Primo giorno di scuola: mascherine, foto e qualche assembramento

Primo giorno di scuola in Abruzzo. Grande festa per i bambini della prima elementare che vanno a lezione per la prima volta e affrontano la scuola con le restrizioni della pandemia da Covid-19. L'entrata in classe, questa mattina, con genitori al seguito, telefonini e telecamere in mano per riprendere uno dei giorni più importanti nella crescita dei figli.



Nella foto, l'arrivo nella scuola in via del Concilio, a Pescara: mamme, papà e piccoli alunni con le mascherine e qualche assembramento all'entrata che è, ogni anno, una fase concitata dell'avvio delle lezioni.

