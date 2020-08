Scuola, in Abruzzo apertura rinviata al 24 settembre: ecco il calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - La scuola , in Abruzzo , ripartirà il 24 settembre, dopo le operazioni elettorali previste per il 20 e 21 (amministrative e referendum) e non, come previsto, il prossimo 14. La decisione, che era nell’aria già da parecchi giorni, è stata assunta ufficialmente nel corso della riunione della giunta regionale che si è svolta a Pescara.L’esecutivo ha approvato una delibera che era già stata confezionata da alcuni giorni e che prevede anche le ulteriori indicazioni per il calendario scolastico.Partenza, come detto, il 24. Il 7 dicembre, a ridosso dell’Immacolata, il primo ponte. Le vacanze estive andranno dal 24 dicembre al 6 gennaio.Quelle pasquali dal primo al 6 aprile. Festa il 1 maggio. Il termine delle lezioni è previsto per il 10 giugno, il 30 giugno per la scuola dell’infanzia.Così confezionato, il calendario scolastico prevede 201 giorni di lezione, uno in più della soglia minima. Sul punto il governatore Marsilio era stato molto chiaro fin dalle primissime battute, ribadendo la sua convinzione anche in ambito nazionale: inutile aprire le scuole il 14, come chiede il governo, sospendere le lezioni per le operazioni elettorali e poi riaprirle, con un evidente aggravio di costi per la necessità di dover sanificare gli ambienti due volte.Anche perché, più in chiave generale, permangono ancora notevoli perplessità su alcuni punti cruciali. A livello locale le incertezze riguardano soprattutto la disponibilità del personale extra richiesto alla luce delle nuove esigenze emerse a causa dell’epidemia.Si tratta di circa duemila unità per cui sarebbe necessario un esborso di 46 milioni di euro a fronte di una disponibilità che, al momento, vale circa un terzo. E poi c’è il grande nodo dei trasporti: se dovranno essere ribadite le restrizioni adottate nella prima fase dell’emergenza servirà o raddoppiare le corse o acquistare i nuovi mezzi. In entrambi casi con un notevole esborso economico.E’ per questo che si sta ragionando sulla capienza massima dei posti e sulle tempistiche del trasporto. Ai maggiori costi la Regione potrebbe fare fronte solo in parte. Anche la situazione relativa all’ampliamento degli spazi non è omogenea sul territorio.In questi giorni hanno preso il via ai lavori praticamente in tutta la regione. Si tratta di edilizia leggera: spostamento di tramezzi, realizzazione di nuovi ingressi, adeguamento degli impianti e adattamento di nuove aule.Il Criticità vengono segnalate soprattutto nell’area costiera, mentre la situazione sembra andar meglio nelle zone interne. Un quadro più chiaro si potrà avere solo nel corso della settimana.