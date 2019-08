E' stato ritrovato ieri, poco dopo le 15, dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo senza vita di Maurizio Claps, l'infermiere 46enne di Lanciano, di cui non si avevano più notizie da mercoledì. Da quando cioè aveva lasciato sulla sua bacheca facebook un lungo messaggio di addio per la ex compagna. Era a circa 100 metri a valle del ponte di San Clemente a Casauria, da dove era stato visto buttarsi, in un invaso di acqua bloccato da uno sbarramento di tronchi.



