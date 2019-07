Scritta Dux sulla montagna, in paese prefetto e colonnello dei carabinieri

Scritta Dux sulla parete rocciosa di Villa Santa Maria (Chieti). Sopralluogo, ieri pomeriggio, del prefetto Giacomo Barbato e del colonnello dei carabinieri Florimondo Forleo, che dovranno fornire tutta la documentazione al ministro Salvini per risponde all'interrogazione del deputato Pd Camillo D'Alessandro. Nel mirino la pulizia che ha reso di nuovo visibile l'incisione, che risale all'epoca fascista e che il passare del tempo aveva reso reso quasi invisibile. Il sindaco Pino Finamore ha spiegato che ci sono testimoni di quel tempo che testimoniano l'azione degli scalpellini e che non si può collocare la scritta in epoca moderna. «Quindi non c'è alcun reato». © RIPRODUZIONE RISERVATA