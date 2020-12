Screening Covid, rifiuti non raccolti: bambini fuori dalla scuola

L'AQUILA - I timori della vigilia si sono purtroppo avverati. Amara sorpresa questa mattina per i genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria di San Francesco, all'Aquila.

Niente lezioni - senza che fosse stato comunicato - perché non sono stati rimossi alcuni rifiuti speciali derivanti dallo screening di massa sulla popolazione per la ricerca dei casi positivi asintomatici al coronavirus che si è svolto tra giovedì e lunedì scorsi.

Non solo i bambini non sono entrati a scuola, ma nel piazzale della scuola, ovviamente, si è generato anche il rischio di un assembramento.

Il sindaco Pierluigi Biondi aveva denunciato il caso ieri con una nota: "Mi sono giunte da più parti segnalazioni di problemi rilevati in alcuni plessi scolastici, interessati nei giorni scorsi dall'attività di screening sulla popolazione, in cui non sarebbero stati ritirati i rifiuti speciali. Si tratta di una competenza che esula da quelle attribuite al Comune dell'Aquila ma in capo alla società specializzata cui la Asl, ci è stato comunicato formalmente e ribadito in più di un’occasione ufficiale, avrebbe dovuto estendere il contratto con oneri a carico dell’Agenzia regionale di protezione civile. Il Comune, che ha sollecitato più volte lo svolgimento del servizio - in ultimo attraverso una diffida formale partita nella giornata di ieri - si è invece occupato della sanificazione dei locali, trattandosi di una prerogativa in capo all'ente comunale. Il personale del Comune, infine, ha provveduto a effettuare sopralluoghi in tutte le sedi della campagna di screening per sincerarsi che fosse stato ripristinato perfettamente lo stato dei luoghi".

