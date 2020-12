Screening Covid, mancata raccolta rifiuti: sindaco diffida Asl e Protezione civile

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una diffida a Protezione civile regionale e Asl per la mancata raccolta dei rifiuti speciali derivanti dallo screening di massa sulla popolazione per la ricerca dei casi positivi al coronavirus asintomatici.

Operazione che si è svolta tra giovedì e lunedì anche all’interno di plessi scolastici. La notizia è filtrata in mattinata dopo la segnalazione della mancata raccolta arrivata proprio da alcuni dirigenti degli istituti.

Il sindaco aveva chiesto che fosse effettuata giornalmente durante le operazioni di screening che hanno coinvolto circa 23 mila persone tra residenti e domiciliati.

L’Asl avrebbe anche esteso il contratto con l’azienda che si occupa del servizio. Il rischio è che domani alcuni istituti cittadini non possano accogliere gli studenti per il ritorno in classe. (S. Das.)

