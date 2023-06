Scoprono in casa il ladro, che fugge, e vanno a denunciarlo. Al ritorno lo trovano che sta rubando ancora: arrestato

Il furto in abitazione a a Roseto (Teramo) termina con l'arresto di un rom di 19 anni, residente a Giulianova. Martedì sera, il ragazzo, P.G., si è introdotto in un'abitazione dopo aver scavalcato il cancello del giardino e aver sfruttato una finestra rimasta aperta dai proprietari assenti. Una volta all'interno, ha iniziato a cercare oggetti di valore nei cassetti.

Nel frattempo, i proprietari, una coppia di mezza età, sono rientrati a casa e si sono trovati faccia a faccia con il ladro. Senza esitazione, il giovane è subito scappato, mentre il proprietario ha allertato il numero di emergenza 112. In pochissimo tempo, due pattuglie dei carabinieri sono arrivate sul posto e hanno iniziato a cercare il ladro.

Nello stesso momento, la coppia era fuori dell'abitazione a dare la propria testimonianze ai militari e a sporgere denuncia. Una volta conclusa la procedura, marito e moglie sono rientrati a casa, ma si sono trovati di fronte nuovamente il giovane di 19 anni, che era ancora all'interno dell'appartamento intento a rubare.

L'uomo ha cercato di fermare il ladro che è di nuovo riuscito a divincolarsi e a fuggire, mentre la donna ha chiamato di nuovo i militari, che si trovavano ancora nelle vicinanze: tornati subito sul posto hanno arrestato il giovane. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto nella sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, come disposto dal pm di turno della procura di Teramo, che coordina le indagini. La coppia, spaventata dall'accaduto, ha ringraziato i militari per l'intervento tempestivo che ha permesso l'arresto.