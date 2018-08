Scoppia bombola nell'ex ristorante: tre donne ferite, una è grave

È in corso da dopo le nove di questa mattina un intervento a Carpineto della Nora da parte dei vigili del fuoco dei Distaccamenti di Alanno (Pescara) e Penne (Pescara) e dei sanitari del 118 per lo scoppio probabilmente di una bombola del gas all'interno di un ex ristorante.

Partito da Pescara anche l'elisoccorso del 118. Ci sono delle persone ferite, anche in modo grave, a causa di alcune ustioni riportate in varie zone del corpo. Sul posto stanno operando

anche gli uomini delle forze dell'ordine. Sul posto si sta portando pure il sindaco di Carpineto della Nora, Donatella Rossini. Non si conoscono al momento le cause che hanno

provocato la deflagrazione.



Si è poi appreso che i feriti sono tre donne che stavano preparando la salsa di pomodoro. All'improvviso sarebbe scoppiato il bombolone che alimentava il fornello su cui stava bollendo la salsa.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



