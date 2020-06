© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera i carabinieri dihanno arrestato, nella flagranza dei reati di coltivazione di marijuana e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, une denunciato in libertà una 57enne per concorso in detenzione ai fini di spaccio.Nel dettaglio, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizionedell’abitazione a lui in uso, a Spoltore, rinvenendo complessivi 52 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, diversi bilancini elettronici di precisione, alcuni grammi di sostanza stupefacente de tipoe materiale vario atto alla coltivazione e il confezionamento della marijuana.Sulla scorta di tali risultanze, le operazioni disono state conseguentemente estese anche alle relative pertinenze ed, in particolare, gli investigatori hanno rinvenuto, all’interno del garage della abitazione, due serre artigianali con all’interno complessive 30 piante di marijuana, alcune alte oltre il metro, nonchè svariati grammi di marijuana già essiccata e semi.Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su diposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la locale Casa Circondariale.