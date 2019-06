Scooter contro auto sulla Statale: giovane in gravissime condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, tra un’auto e uno scoter, verso le 18.15 ad Alba Adriatica, lungo la Statale 16 in un tratto di rettilineo. In gravissime condizioni F.G. 23enne di GiulianovaNell’impatto sono rimasti coinvolti uno scooterone, condotto da F.G. e una Multipla. Stando ad una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine i due mezzi pare che viaggiassero in direzione opposta, per cause ancora in fase di accertamento sono entrati in collisione a qualche centinaia di metri a sud dell’incrocio con via Abruzzo. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il giovane centauro, che è scivolato a terra per parecchi metri andando ad impattare contro lo spartitraffico. Il ragazzo ha riportato un politrauma con diverse fratture da impatto.Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi al momento è riservata.