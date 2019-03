Sconvolta dalla morte della madre, si impicca in camera da letto a 52 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donna di 52 anni si toglie la vita all'interno della propria abitazione. La tragedia è andata in scena nella tarda serata di lunedì in un paese del Teramano dove la commessa ha deciso di farla finita impiccandosi nella camera da letto. A fare la tragica scoperta sono stati i suoi familiari che avevano provato a chiamarla al telefono e, non ricevendo risposta, si erano diretti nella casa dove da qualche mese viveva da sola per controllare e, una volta entrati nell'abitazione, davanti ai loro occhi si è aperta una scena drammatica. Sul posto si sono portati immediatamente i sanitari del 118 che, però, altro non hanno potuto fare che constarne il decesso.Da donna era molto conosciuta nella zona. La notizia della sua tragica morte ha lasciato sgomenti parenti e amici. Da quanto si apprende, la 52enne non aveva dato mai segnali che potessero far pensare a un gesto simile da parte sua: «Era una donna tranquilla - dice un'amica - due mesi fa aveva perso la madre con la quale viveva e alla quale era molto legata. Forse da quella perdita lei non era riuscita ancora a riprendersi, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere». Potrebbe essere quindi questo il motivo che ha spinto la 53enne a togliersi la vita: il dolore per la perdita di una persona cara, con la quale aveva sempre vissuto e con la quale aveva sempre condiviso tutto. Ma in casa, dove sono arrivati anche i carabinieri, non è stata trovata nessuna lettera d'addio, nessun biglietto che potesse spiegare quel tragico gesto.